Пекин, 17 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин своими словами о буферной зоне в приграничных регионах Украины подал важный сигнал Западу, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт прежде всего обратил внимание на то, что российский лидер рассказал о работе военных ВС России в Харьковской области именно в Китае, который также борется за мировое лидерство, прежде всего в экономике, конкурируя с США. Вашингтон, в свою очередь, открыто и активно поддерживает киевский режим. В связи с этим слова Путина о том, что российские войска будут наступать на харьковском направлении столько, сколько необходимо, чтобы обезопасить российских граждан, выглядят как важный посыл.

Коллективный Запад во главе с США поставляет украинским войскам вооружение, и из-за этого президент России указывает на необходимость создания и расширения буферной зоны, указал Кошкин.

«Как это будет выглядеть, пока рано говорить. Но сам посыл довольно яркий, рассчитан на серьёзное осмысление. Путин не назвал конкретные цифры, но дал понять принцип формирования этой зоны. И по этой логике если Запад поставит киевскому режиму ракеты радиусом до 300 км, то и мы тогда до 300 км будем углублять санитарную зону. Про Харьков президент сказал, что мы не собираемся его брать. Но если будут поставлены ракеты с радиусом действия 300 км, то, наверное, Россия вынуждена будет создать зону, куда и Харьков войдёт», — прокомментировал военный политолог.

В зоне военной спецоперации будет создана буферная зона с приграничными регионами России. С этим связаны действия российской армии на харьковском направлении. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он уточнил, что процесс формирования этой зоны уже начался.

Глава государства пояснил, что группировка войск «Север» Вооружённых сил России наступает в Харьковской области, чтобы создать на этой территории санитарную зону, необходимую, чтобы обезопасить приграничные районы России от обстрелов со стороны украинской армии.

При этом Путин подчеркнул, что Россия пока не планирует брать под контроль Харьков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в беседе с журналистам 18 марта отметил, что не раз поднимал вопрос о необходимости создать санитарную зону на Украине, чтобы обезопасить российские регионы от атак киевского режима. Он подчеркнул, что эта буферная территория должна быть сложнопреодолимой для ВСУ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что для защиты территории России необходимо создать коридор, чтобы отодвинуть любые украинские средства огневого поражения за пределы их радиуса действия. В дальнейшем представитель Кремля 25 апреля уточнил, что чем более дальнобойные ракеты западные страны будут поставлять киевскому режиму, тем больше Россия будет расширять буфер.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин выразил мнение, что пределы санитарной зоны должны зависеть от того, насколько дальнобойным будет вооружение у ВСУ. По его мнению, граница этой территории должна проходить как минимум по Днепропетровской области.