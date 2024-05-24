Киев, 25 мая, 2024, 02:09 — ИА Регнум. В отношении 28 командиров подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) государственное бюро (ГБР) расследований возбудило уголовное дело из-за провала при обороне в Харьковской области. Об этом сообщило украинское издание «Главком» со ссылкой на судебный реестр.

Иван Шилов ИА Регнум Поражение ВСУ

«Командование 125-й бригады не организовало должным образом оборону позиций на границе Харьковской области и России, что привело к потере военной техники и личного состава подразделения. Всего в делах фигурируют фамилии 28 военнослужащих (командующий оперативно-тактической группировки, командир бригады, командиры батальонов, командиры рот, начальник отделения разведки штаба)», — уточнили журналисты.

В рамках расследования назначили военную экспертизу. Уголовное дело возбудили по статьям о халатном отношении к военной службе и самовольном оставлении поля боя.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая в генеральном штабе ВСУ признали отступление украинских войск под Волчанском. Подразделения совершили манёвр и переместились на более выгодные позиции, отчитались в украинском генштабе. Перемещение военных объяснили невозможностью удержать позиции в районах Лукьянцев и Волчанска вследствие огневого и штурмовых действий подразделений Вооружённых сил России.

За день до этого после совещания с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Украины Рустемом Умеровым глава киевского режима Владимир Зеленский называл Харьковскую область одним из «наиболее горячих» направлений на фоне продвижения российской армии.

По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Также ситуацию усугубили истощённость подразделений, измотанность военных и острый дефицит боеприпасов. Кроме того, в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первом линии обороны, что явилось следствием повсеместной коррупции и воровства.