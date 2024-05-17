Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Будущее мировой цивилизации зависит от всего человечества, но Россия и Китай являются важными её составляющими, заявил 17 мая президент Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Разумеется, Китай и Россия — это важные составляющие современной цивилизации, и у нас есть собственное мнение о том, как мы должны развиваться», — сказал он.

Путин отметил, что развитие России и Китая повлияет на развитие остальных стран мира. Он подчеркнул, что развитие должно быть мирным и конструктивным, чтобы были учтены интересы всех международных участников.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл в Китай 16 мая с двухдневным государственным визитом. В Пекине прошла серия его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, общение длилось в общей сложности более 12 часов. После этого российский лидер отправился в Харбин.

В Харбине российский президент посетил в том числе храм Покрова Пресвятой Богородицы, единственный православный храм в городе. Во время выступления на церемонии открытия VIII Российско-китайского Экспо и IV форума межрегионального сотрудничества Путин поблагодарил власти Китая и жителей Харбина за бережное отношение к общему историческому, духовному и культурному наследию.