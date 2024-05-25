Харьков, Украина, 25 мая, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Из приграничных районов Харьковской области Украины эвакуировали более 11 тыс. человек, сообщил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

«Всего эвакуировали 11 тысяч 90 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Вооружённые силы России освободили уже 49 населённых пунктов Харьковской области. 36 населённых пунктов освобождены в Купянском районе области, 13 — в северной части региона.

17 мая президент Владимир Путин заявил, что российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану. Он отметил, что операция российских Вооружённых сил на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Белгорода со стороны ВСУ. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент.