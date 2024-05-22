Москва, 22 мая, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Жители Украины организовали массовую акцию неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский аналог военкоматов) от безысходности. Такое мнение 22 мая корреспонденту ИА Регнум высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя акцию протеста жителей в Николаевской области Украины, в ходе которой они не пропустили сотрудников центра в своё село.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам военного эксперта, за два года все мотивированные добровольцы на Украине уже вступили в ряды ВСУ. А те, кто в 2014–2022 годах убивал мирных жителей Донбасса, в большинстве своём уже ликвидированы.

Дандыкин отметил, что на Украине действует строгий закон о мобилизации. Это свидетельствует о том, что у киевского режима дела плохи. Многие города и сёла Украины опустели из-за отсутствия мужчин, которые были мобилизованы. Кроме того, большое количество беженцев пытаются переправиться в Румынию, но пограничники их расстреливают, в результате чего люди гибнут, рассказал он.

По словам военного эксперта, мобилизованные беженцы не представляют собой серьёзных бойцов и часто сдаются в плен первыми. Если раньше в плен в Мариуполе сдавались боевики «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые были известны своей жестокостью, то сейчас ситуация изменилась. Сейчас на Украине призывают всех, кого только можно, включая тех, кто не подходит для службы в армии, добавил военный эксперт.

«Жители Украины, особенно женщины, начали организовывать акции протеста. Они пытаются защитить своих мужчин от сотрудников территориальных центров комплектования, которые стали для них самыми ненавистными людьми. Люди протестовали от безысходности и прятали своих мужчин. Одновременно с этим в стране растёт цена уклонения от мобилизации. Люди начали понимать, что обещанное «светлое будущее» в Европе — это лишь иллюзия. Они стали лишь расходным материалом, судьбу которого решает нелегитимный глава киевского режима. Тотальная мобилизация на Украине продолжится», — отметил Дандыкин.

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Ещё в конце 2023 года Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов отметил, что по Николаевской области можно судить о затронувшей сельское хозяйство тотальной мобилизации, фермеры жалуются на нехватку работников. Из-за мобилизации на Украине заметно сократилось мужское население. На улицах Николаева, как и в других украинских городах, практически не видно мужчин. Присутствуют только женщины, инвалиды и «людоловы», констатировал депутат.

Тревожные настроения преобладают и среди украинских патриотов, они осознают, что это агония, и беспокоятся о своей личной судьбе. Люди понимают предстоящие трудности выживания, чтобы не оказаться загнанными в окопы, добавил Барбашов.

Украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на экс-президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева 20 мая сообщило, что одного из ведущих баскетболистов Украины задержали при попытке незаконно пересечь границу. Спортсмена мобилизовали в ВСУ. Известно, что 26-летний защитник команды «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский пытался пересечь западную границу Украины в горной местности в составе группы лиц.