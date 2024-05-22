Николаев, Украина, 22 мая, 2024, 07:49 — ИА Регнум. В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка. Мобилизация. ВСУ. Украина

«[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих ТЦК в своё село. Выдвигались обвинения в том, что они «выгребли» всех мужчин, что реально некому теперь работать», — приводит его слова издание «Лента. ру».

Барбашов отметил, что по Николаевской области можно судить о затронувшей сельское хозяйство тотальной мобилизации, фермеры жалуются на нехватку работников.

Из-за мобилизации на Украине заметно сократилось мужское население. На улицах Николаева, как и в других украинских городах, практически не видно мужчин. Присутствуют только женщины, инвалиды и «людоловы», констатировал депутат.

Тревожные настроения преобладают и среди украинских патриотов, они осознают, что это агония, и беспокоятся о своей личной судьбе. Люди понимают предстоящие трудности выживания, чтобы не оказаться загнанными в окопы, резюмировал Барбашов.

Как сообщало ИА Регнум, одного из ведущих баскетболистов Украины задержали при попытке незаконно пересечь границу. Спортсмена мобилизовали в ВСУ, уточнило 20 мая издание «Страна. ua» со ссылкой на экс-президента Федерации баскетбола Киева Макса Сергеева. Известно, что 26-летний защитник команды «Киев-Баскет» Вадим Заплотинский пытался пересечь западную границу Украины в горной местности в составе группы лиц.

На Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.