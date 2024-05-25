Одесса, Украина, 25 мая, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В Одессе 24 мая произошла массовая драка гражданских лиц с военнослужащими, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Отмечается, что инцидент произошёл в курортном районе Аркадия. Что именно стало причиной драки, неизвестно. На видео с места инцидента видно, что как минимум один человек пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. При этом такой возможностью не смогут воспользоваться лица, совершившие тяжкие преступления. По оценкам минюста Украины, число мобилизованных заключённых не превысит 20 тыс. человек.

В Николаевской области Украины прошли акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (украинский аналог военкоматов). Об этом заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.