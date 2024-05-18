Киев, 19 мая, 2024, 01:28 — ИА Регнум. Улицы ряда городов на Украине опустели после вступления в силу закона об усилении мобилизации. Соответствующие видеозаписи 18 мая выложили в Интернет украинское издание «Страна. ua», а также украинские пользователи в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинское издание распространило видео, на котором житель Днепропетровска ведёт видеосъёмку на городском рынке, где никого нет, несмотря на выходной день. Мужчина сетует, что экономика не сможет развиваться, если все граждане сидят дома.

В подконтрольном Киеву городе Запорожья мужчина снимает абсолютно пустые улицы, в Одессе пользователь Сети показал совершенно пустой, несмотря на солнечный день, городской пляж.

Закон, устанавливающий новые правила мобилизации, вступил в силу на Украине 18 мая. Нарушителям правил постановки на военный учёт грозят большие штрафы и конфискация автомобиля либо другого имущества для нужд ВСУ. Все мужчины в стране в возрасте от 18 до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет, без него живущие за границей украинцы не могут продлить действие загранпаспорта или получить консульские услуги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил пресс-секретарь минобороны Украины Дмитрий Лазуткин, повестки будут раздавать только под роспись. Однако накануне, 17 мая, власти Киева приняли постановление, согласно которому повестка считается врученной, даже если призывник отказался её взять или отсутствовал дома. Также в документе говорится, что повестка считается вручённой при наличии видеофиксации того, как военнообязанный от неё отказался.

Сотрудники военкоматов теперь получили право раздавать повестки круглосуточно. При этом повестка может быть вручена в общественном месте, на блокпостах, по месту работы и учёбы.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, из-за предстоящего принятия закона уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов. По словам дипломата, закон фактически лишит всех прав украинских мужчин призывного возраста.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон актом геноцида украинцев. Дипломат сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.