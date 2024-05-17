Киев, 17 мая, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 мая подписал закон, который позволит мобилизовывать в ряды Вооружённых сил Украины заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Об этом сообщили на сайте Верховной рады.

Иван Шилов ИА Регнум

«Возвращен с подписью президента», ― говорится в карточке документа, который вступит в силу на следующий день после опубликования.

Согласно нововведению, находящиеся в местах лишения свободы осуждённые по желанию смогут вступать в ряды украинской армии. Не мобилизуют совершивших тяжкие преступления.

Согласно данным минюста, численность мобилизованных заключённых вряд ли превысит 20 тысяч.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. 8 мая Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ. За принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов, 11 воздержались.

Согласно закону, потенциальные бойцы должны будут пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ — согласиться на принятие таких новобранцев. Добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что из мобилизованных заключённых будут создавать отдельные подразделения для рытья окопов и строительства инфраструктуры.

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с ИА Регнум назвал законопроект о мобилизации осуждённых внешним проявлением агонии киевского режима.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон актом геноцида украинцев. Дипломат сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко 16 мая сообщила, что в стране отменят указ об отсрочке от мобилизации для сотрудников курьерских служб и букмекеров.

Зеленский 9 мая подписал законы о продлении на три месяца, до 11 августа, мобилизации и военного положения.