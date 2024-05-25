Москва, 25 мая, 2024, 08:29 — ИА Регнум. Потребности в мобилизации в России нет, президент Владимир Путин не раз об этом говорил, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Таким образом он прокомментировал публикацию американского издания Financial Times о том, что к концу 2024 или началу 2025 года в России, возможно, придётся снова прибегнуть к мобилизации.

«Вряд ли FT понимает реальную картину, можно только сказать, вы знаете, что у нас очень активно идет и продолжается набор добровольцев-контрактников, он идет на ежедневной основе. И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет», — сказал представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов 14 мая заявил на пленарном заседании Совфеда, что в стране не идёт речи о мобилизации. При этом важным остаётся вопрос комплектования Вооружённых сил. Он пояснил, что нужны плановые меры, и процесс уже запустили. Это и призыв, и контрактование, что особенно важно.

3 апреля Песков заявлял, что рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.

Во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин 14 декабря сообщал, что благодаря кампании по привлечению добровольцев по контракту в российской армии на тот момент приняли около 486 тысяч новобранцев, и поток желающих не сокращается. Президент также добавил, что каждый день 1,5 тыс. человек по всей России подписывают контракт с Минобороны. По словам Путина, учитывая численность российской армии, необходимости в дополнительной мобилизации нет.