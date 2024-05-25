Москва, 25 мая, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ начнёт публиковать адреса сайтов иноагентов в соответствующем реестре. Распоряжение об этом за подписью председателя правительства Михаила Мишустина опубликовали 24 мая на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

«Дополнить подпунктом «з» следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии)», — говорится в тексте документа.

Изменения коснутся перечня сведений, публикуемых в реестре иностранных агентов на официальном сайте Минюста.

Как сообщало ИА Регнум, закон, предусматривающий регулирование деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами и занимающихся политической деятельностью на средства из-за границы, президент Владимир Путин подписал в декабре 2020 года. НКО и физлиц обязали обращаться в Минюст для включения в реестр.

В декабре 2022 года в России вступил в силу объемный закон о запретах для иноагентов. В июле 2023 года глава государства подписал закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов. За ведомством закрепили полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

11 марта на официальном интернет-портале правовой информации опубликовали подписанный президентом РФ закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Документ также ввёл запрет на рекламу указанных ресурсов.

15 мая Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет для иноагентов участвовать в выборах, быть доверенными лицами кандидатов и наблюдателями. Это касается как выборов в федеральные и региональные органы власти, так и в органы местного самоуправления.