Москва, 15 мая, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней, быть доверенными лицами кандидатов и наблюдателями. Документ опубликовали 15 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно закону, кандидат на выборах обязан прекратить статус иноагента к моменту представления документов, необходимых для регистрации на выборах. Речь идёт о выборах в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления.

Кроме того, гражданин должен предоставить уведомление Минюста об исключении из реестра иноагентов или соответствующее решение суда. Такой порядок действует, если в заявлении о согласии баллотироваться были сведения о том, что он находится в реестр иноагентов.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая Совет Федерации одобрил закон, запрещающий иноагентам баллотироваться на выборах всех уровней, быть доверенными лицами и наблюдателями.

6 мая Госдума приняла поправки, запрещающие иноагентам быть кандидатами и доверенными лицами на выборах всех уровней.

3 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней в России кандидатам со статусом иностранного агента. Поправки предполагают, что кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации, прекратить статус иностранного агента.