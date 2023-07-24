Москва, 24 июля, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 24 июля закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сергей Фадеичев/ТАСС

За Минюстом закрепили полномочия по осуществлению госконтроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» положением о том, что органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента.

Как сообщало ИА Регнум, в января председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Обязанности по госконтролю возложены на Минюст и его территориальные органы. При этом отмечалось, что плановые проверки проводятся в отношении иноагентов не чаще одного раза в год.