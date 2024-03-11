Москва, 11 марта, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, соответствующий документ опубликован 11 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

Закон вводит запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов, а также на рекламу указанных ресурсов.

Ответственность за нарушение этих требований будут нести рекламодатель и рекламораспространитель. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума в конце февраля приняла в третьем чтении законопроект, вводящий полный запрет рекламы у иноагентов. Закон запрещает российским гражданам и компаниям размещать рекламу на ресурсах иноагентов. Запрет распространяется в том числе на сайты, блоги и соцсети иноагентов. Также запрещается рекламировать в СМИ и интернете ресурсы иноагентов.

Как пояснил соавтор инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, речь идёт именно о материалах рекламного характера, в частности содержащих активную гиперссылку.

Если иноагент продолжит размещение рекламных материалов, то ему грозит штраф: для граждан — до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Повторное нарушение в течение года будет наказываться в соответствии с УК РФ, наказание может составить до двух лет лишения свободы.

Штраф для рекламных компаний и СМИ может достигать 300 тыс. рублей. При этом вначале средству массовой информации поступит предупреждение о недопустимости нарушения.