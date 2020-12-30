Москва, 30 декабря, 2020, 10:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий регулирование деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами и занимающихся политической деятельностью на средства из-за границы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

Согласно закону, физические лица, получающие денежные средства на политическую деятельность в России из-за рубежа, признаются иностранными агентами.

Такой же статус могут получить незарегистрированные политические НКО, которые также получают денежные средства на свою деятельность из-за границы.

Статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, но лишь в том случае, если они будут заниматься подобной деятельностью.

НКО и физлица должны будут обратиться в Минюст для включения в реестр. Туда же они обязаны предоставлять данные о расходовании и использовании денежных средств и имущества, которые они получили от иностранных источников. За нарушение этих требование предполагается в том числе и уголовная ответственность.