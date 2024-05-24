Минск, 24 мая, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал «политической пургой» слова еврокомиссара Оливера Варгейи, упоминавшего в беседе с главой грузинского правительства судьбу премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Denes Erdos/ТACC/AP

«Не могу комментировать, что там какой-то еврокомиссар сказал — там комиссаров много, они постоянно меняются и несут всякую пургу», — отметил Путин.

Если это так, добавил российский лидер, кроме как «политической пургой», это назвать нельзя. По его словам, безответственность чиновников среднего уровня, особенно на этом направлении, растёт.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что его припугнули примером покушения на Фицо. Он уточнил, что угроза прозвучала в ходе разговора с одним из еврокомиссаров.

Варгейи позднее пояснил, что его высказывание было вырвано из контекста. По словам чиновника, он упомянул о происшествии с Фицо якобы для того, чтобы Кобахидзе не обострял ситуацию в Грузии, принимая закон об иноагентах. Варгейи предупредил, что такие шаги вызовут дальнейшую поляризацию в ходе протестов в Тбилиси.

14 мая парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении. Документ предписывает регистрироваться в специальном реестре тем организациям, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%. Их также хотят обязать ежегодно отчитываться о расходах.

22 мая стало известно о том, что Брюссель лишит Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС в случае, если Тбилиси не откажется от закона об иноагентах. Соответствующее решение может быть принято в октябре 2024 года.