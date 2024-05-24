Вашингтон, 24 мая, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Государственный департамент США ограничил выдачу виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Lev Radin/Global Look Press

По его словам, Вашингтон вводит санкции против лиц, которые «ответственны за подрыв демократии» в Грузии. Ограничения также касаются членов их семей.

Кроме того, предупредил Блинкен, ограничительные меры также могут быть введены против «любого, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии», в том числе в связи с осенними выборами в стране. Члены их семей также могут попасть под ограничения, добавил он.

При этом он выразил надежду на то, что власти Грузии «всё же пересмотрят решение о принятии закона».

Как передавало ИА Регнум, рассмотрение законопроекта об иноагентах в парламенте Грузии шло с 15 апреля, оно сопровождалось массовыми протестными акциями. Против инициативы в стране выступают прозападные оппозиционные партии и НКО, получающие иностранное финансирование. В одном из митингов против утверждения закона об иноагентах в Тбилиси участвовали главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии, они шли во главе колонны протестующих. Мэр города Каха Каладзе заявил, что внешние силы планируют устроить в республике госпереворот.

23 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в разговоре с ним один из еврокомиссаров припугнул его примером покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

Парламент Грузии принял законопроект об иностранных агентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Согласно нововведению, организации, доля финансирования которых из-за границы превышает 20%, должны регистрироваться в специальном реестре и каждый год отчитываться о расходах. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон. Она назвала проект «российским», хотя он является смягчённой версией закона, действующего в США с 1938 года.