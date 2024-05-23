* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 23 мая, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Гагаринский суд Москвы признал экономиста Константина Сонина (признан в РФ иноагентом) виновным в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ и приговорил к 8,5 года лишения свободы, сообщила 23 мая пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своём Telegram-канале.

Екатерина Кузьмина /RBC/TASS Экономист Константин Сонин (признан в РФ иноагентом)

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет, сроком на 4 года 6 месяцев», — говорится в сообщении.

Срок отбытия наказания в виде лишения свободы будет исчисляться с момента экстрадиции Сонина на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.

Как передавало ИА Регнум, уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России в отношении Сонина возбудили 25 марта 2023 года. По данным следствия, в период с апреля по июль 2022 года подозреваемый в своём Telegram-канале неоднократно размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении СВО, чем дискредитировал органы власти и армию.

Эксперты признали, что публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих по признаку принадлежности к социальной группе.

В мае бывшего профессора Высшей школы экономики объявили в розыск. В феврале Сонин был заочно арестован. Следователь заявил, что Сонина привлекли к уголовной ответственности за публикации в Telegram о якобы имевших место действиях российских военнослужащих в украинском городе Буча. Подозреваемый свою вину не признал.