Москва, 25 мая, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Бывший профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Константин Сонин объявлен в розыск. Об этом 25 мая сообщили в МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

В базе ведомства говорится, что Сонин разыскивается по статье УК РФ. При этом не указано, по какой именно статье.

В настоящее время Сонин находится за пределами России. С 2014 года он проживает в США, где является профессором Чикагского университета.

Как сообщало ИА Регнум, в отношении Сонина возбуждено уголовное дело по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Он неоднократно размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Эксперты признали, что публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды.