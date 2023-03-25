Москва, 26 марта, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Московскими следователями возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины по подозрению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает 25 марта телеграм-канал Главного следственного управления СКР РФ по городу Москве.

UNIVER TV Константин Сонин

По данным следствия, в период с апреля по июль 2022 года подозреваемый неоднократно на своем персональном телеграм-канале, размещал публикации, содержащие заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции. Таким образом, своими публикациями он дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы Российской Федерации.

Эксперты признали, что данные публикации содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих по признаку принадлежности к социальной группе.

В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении фигуранта уголовного дела, находящегося за пределами России, в розыск.

В сообщении не было названо имя подозреваемого в преступлении, однако, по данным российских СМИ, им является российский экономист, бывший проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской экономической школы (РЭШ) Константин Сонин. Он с 2014 года проживает на территории США, где является профессором Чикагского университета.

Напомним, что наказание за преступление, инкриминируемое Сонину, влечёт лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.