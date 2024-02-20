Астана, 20 февраля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит Россию с рабочим визитом. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонию открытия состязаний также прибудут президенты Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и представители ряда других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на «Игры будущего» в Казань прибудут лидеры нескольких государств. Представитель Кремля пообещал своевременно известить об этом.

Ранее в этот же день пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова сообщила, что тот приедет в Россию с 20 по 21 февраля по приглашению российского лидера Владимира Путина. В Казани глава Киргизии примет участие в церемонии открытия «Игр будущего».

«Игры Будущего» будут проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года и в них примут участие свыше 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине. Талисманом соревнований 2024 года стала жар-птица Мира, которую создали студенты из Татарстана.

Песков 20 февраля заявил, что Кремль своевременно сообщит, приедет ли Путин на «Игры Будущего» в Казань.