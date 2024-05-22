Тегеран, 22 мая, 2024, 16:07 — ИА Регнум. В Тегеране прошла церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и другими пассажирами потерпевшего крушение вертолёта, телеканал IRIB.

AP/TASS

По иранской столице прошло траурное шествие в честь погибшего президента. От России на церемонии прощания присутствует спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Ранее аналогичная церемония прошла в городе Тебризе. В поминальном шествии участвовали несколько тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы погибли Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией. Гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего для Ирана, иранского народа. Это был очень надёжный партнёр, человек прямой, уверенный в себе, отмечал глава государства.

Церемония прощания с Раиси и его спутниками началась 21 мая в городе Тебризе. Похороны президента состоятся 23 мая в его родном Мешхеде.