Москва, 23 мая, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Следственный комитет предъявил начальнику управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщила 23 мая пресс-служба СК.

Иван Шилов ИА Регнум

По ходатайству следствия суд заключил Вертелецкого под стражу, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным военных следственных органов СКР, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Вертелецкого ранее сообщили «Известия». По информации издания, глава управления департамента помог предпринимателю с получением госзаказа и получил в качестве взятки дом и автомобиль.

23 мая стало также известно о задержании начальника главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. В этот же день он был арестован на два месяца по делу о получении взятки в особо крупном размере. В его квартире прошли обыски. В Кремле задержание генерал-лейтенанта и ряда других высокопоставленных сотрудников Генштаба и Минобороны объяснили борьбой с коррупцией.

Ранее также сообщалось об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве, заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере и начальника Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова — также по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.