Москва, 23 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 мая назвал борьбу с коррупцией последовательной работой российских властей.

Минобороны РФ Вадим Шамарин

Таким образом он прокомментировал арест замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина.

«Борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания. Это составная часть деятельности наших правоохранительных органов», — сказал Песков.

Детали дела представитель Кремля комментировать отказался.

«Я не имею на это полномочий», — ответил он на вопрос, было ли Кремлю заранее известно о планах арестов.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая военный суд арестовал Шамарина на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По мнению политолога Сергея Маркова, обыски у Шамарина могли проводиться из-за чисток среди высшего генералитета.

Ранее стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. Решением 235-го Гарнизонного военного суда его отправили в СИЗО. Попов был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.