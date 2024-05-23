Москва, 23 мая, 2024, 17:15 — ИА Регнум. Замглавы УФСИН по Московской области Владимира Талаева обвиняют в получении взятки в размере более 800 тыс. рублей за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям, сообщила 23 мая пресс-служба ГСУ СК по Московской области в своём Telegram-канале.

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«Заместителю начальника УФСИН России по Московской области предъявлено обвинение в получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), а трем коммерсантам — в даче взяток и посредничестве (пп. «а, б» ч. 4 ст. 291, пп. «а, б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по г. Москве и ОСБ УФСИН России по Московской области», — говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый получил взятку в размере более 800 тыс. рублей от представителя компании, занимающейся поставками молочной продукции в учреждения ФСИН по Московской области, за оказание покровительства деятельности организации и иным аффилированным ей предприятиям.

Как передавало ИА Регнум, Тверской суд Москвы заключил Талаева под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года.

В этот же день стало известно об аресте замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 мая назвал борьбу с коррупцией последовательной работой правоохранительных органов. Детали дела представитель Кремля комментировать отказался.