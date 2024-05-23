Красногорск, 23 мая, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимира Талаева, он обвиняется в получении крупной взятки, сообщила 23 мая пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы в своём Telegram-канале.

Суды общей юрисдикции города Москвы Заместитель начальника ГУ ФСИН по Московской области Владимир Талаев

«Тверской районный суд города Москвы избрал меру пресечения в отношении Талаева Владимира Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Таким образом, уточнили в пресс-службе, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал заместителю начальника УФСИН России по Московской области меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть по 20 июля 2024 года.

По версии следствия, Талаев по предварительной договоренности с другими фигурантами получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».

Как передавало ИА Регнум, 23 мая военный суд арестовал замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. Решением 235-го Гарнизонного военного суда его отправили в СИЗО. Попов был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.

24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Иванов, вступив в преступный сговор, получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Свою вину в совершении преступления замминистра обороны не признал.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 23 мая назвал борьбу с коррупцией последовательной работой правоохранительных органов. Детали дела представитель Кремля комментировать отказался.