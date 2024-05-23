Москва, 23 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд 23 мая приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену.

Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно решению суда, Малина признан виновным в совершении десяти преступлений, среди которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации и т.д.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения окончательно назначить наказание в виде 25 лет лишения свободы, среди которых пять лет — в тюрьме и 20 лет — в колонии строгого режима», — огласил решение судья Тимур Жидков.

Ему также зачли в срок наказания время содержания в СИЗО с лета 2023 года.

Инцидент произошёл в конце апреля на переезде Пожитково — Большое окружное кольцо Московской железной дороги. Он поджёг релейный шкаф. Позже по подозрению в этом деянии Малина был задержан, частично признав вину.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений: поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над российским флагом, хулиганство и вандализм.

23 апреля сотрудники ФСБ в Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги. Отмечалось, что подростки рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время они задержаны.

2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что с начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.