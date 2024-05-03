Хабаровск, 3 мая, 2024, 11:57 — ИА Регнум. Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений: поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над российским флагом, хулиганство и вандализм. Такой вердикт 3 мая вынес 1-й Восточный окружной военный суд.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным суда, хабаровчанин Ангел Николаев, выступая против мобилизации в ряды российской армии и участия в спецоперации, осенью 2023 года поджёг здание военного комиссариата в Индустриальном районе города и скрылся с места теракта. Сотрудники военкомата при этом не пострадали, зданию госучреждения причинён значительный материальный ущерб.

Кроме того, осенью 2022 и зимой 2023 года мужчина аэрозольным баллоном нанёс на российский триколор у могил погибших в ходе СВО символы, визуально схожие с нацистской символикой и атрибутикой. Подобными символами весной прошлого года он изрисовал изображения в поддержку СВО, которые сорвал с нескольких автомобилей. Тогда же подозреваемый вырезал участки размещённой на автобусной остановке социальной рекламы с изображением шевронов с флагом России и символикой Z.

«Суд <…> назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием в тюрьме четырёх лет, после чего ― в исправительной колонии строгого режима», ― говорится в сообщении на сайте суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев сообщил, что с начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к нападениям и поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.

В начале марта 15-летний школьник из неполной семьи и 20-летний российский матрос-контрактник подожгли релейный шкаф на железной дороге в Московской области.

В январе Центральный окружной военный суд приговорил жителя Челябинской области к пяти годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат. На тот момент виновник был несовершеннолетним. Речь идёт о попытке поджога военкомата в Аше, за которую в начале июня задержали 17-летнего студента одного из колледжей Уфы. Поджечь здание молодой человек пытался «коктейлем Молотова».

Суд 18 января приговорил Максима Асрияна, пытавшегося поджечь военкомат в Санкт-Петербурге, к восьми годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и покушении на теракт.