Москва, 2 апреля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. С начала специальной военной операции сотрудники правоохранительных органов установили более 400 причастных к поджогам учреждений в России. Об этом 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Кадр из видео Владимир Колокольцев

«Реализованы меры по выявлению граждан, занимающихся диверсионной деятельностью — пособников киевского режима. С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», — уточнил министр.

Колокольцев добавил, что в приоритете у МВД находятся вопросы противодействия экстремизму, нейтрализации деятельности радикальных структур, предупреждения конфликтов на межрелигиозной и этнической почве.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта 15-летний школьник из неполной семьи и 20-летний российский матрос-контрактник подожгли релейный шкаф на железной дороге в Московской области.

Сгоревший релейный шкаф сотрудники Московской железной дороги обнаружили на станции Щурово в Коломенском районе. Из-за повреждения аппаратуры в итоге поезд Адлер — Санкт-Петербург опоздал на 15 минут.

Подогреваемых задержали. Они заявили, что решились на поджог ради денег. Некие люди в соцсетях пообещали им денежное вознаграждение за диверсию.

Попытку поджога двух магазинов товаров для военнослужащих 25 марта предприняли злоумышленники в Новосибирске. Распространения огня внутрь помещения не произошло, в результате инцидента никто не пострадал.

В Крыму 18 марта силовики задержали готовившую поджог релейного шкафа на железной дороге гражданку России 1999 года рождения. Киевский районный суд Симферополя арестовал её на два месяца.