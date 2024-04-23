Смоленск, 23 апреля, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Смоленской области задержали трёх подростков, которые подожгли релейные шкафы на одном из перегонов главного хода Московской железной дороги. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Установлены трое несовершеннолетних жителей Краснинского района. Юноши признались в содеянном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подростки рассказали, что совершили поджог за денежное вознаграждение по заданию, полученному в одном из мессенджеров. В настоящее время они задержаны.

В ведомстве добавили, что диверсия произошла вечером 17 апреля на перегоне Гусино — Красное. Оперативные материалы переданы в следственные органы, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как передавало ИА Регнум, в Тольятти неизвестные подожгли релейный шкаф и шкаф с аккумуляторными батареями. Диверсия произошла 5 апреля на 22-м километре перегона Жигулёвское море — станция Тольятти. Приехавшие на место правоохранители обнаружили шкафы открытыми, с отогнутыми дверцами.

В Ростове-на-Дону 25 марта сотрудники ФСБ задержали четырёх человек за поджоги двух трансформаторных подстанций. Кроме того, они планировали нападение на магистральный нефтепровод предприятия «Черномортранснефть». В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о теракте.