Москва, 23 мая, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Проект о выплате женщинам, родившим до 25 лет, единовременного пособия в размере 200 тысяч рублей — это конструктивное предложение. Об этом 23 мая корреспонденту ИА Регнум заявила эксперт ЭИСИ Виктория Карпова.

Иван Шилов ИА Регнум

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о выплате единовременных пособий женщинам, которые родили ребёнка в возрасте до 25 лет. По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, цель законопроекта — увеличить рождаемость в молодых семьях. Сумма 200 тысяч рублей поможет обеспечить всем необходимым ребёнка и кормящую мать, добавил он.

Карпова отметила, что в России остро стоит вопрос демографии, и такие инициативы направлены на его решение. Демографической ситуации в России уделяется особое внимание. Государство стремится оказать всестороннюю поддержку семьям с детьми. Этот проект — один из способов дополнительно поддержать семьи наряду с другими мерами, которые сегодня осуществляются в области демографической политики, добавила эксперт.

Она напомнила, что материнский капитал — это значительная помощь для многих семей, однако его использование является целевым. Инициатива ЛДПР направлена на создание базового стартового капитала. На данный момент разовая выплата при рождении ребёнка составляет около 24 тысяч рублей, напомнила эксперт.

«Авторы законопроекта считают, что увеличение этой суммы привлечёт больше молодых семей. Они предлагают предоставлять помощь не в целевом формате, как в случае с материнским капиталом, а для закупки всего необходимого при рождении ребёнка. Это ключевое отличие от действующих социальных программ. Депутаты ЛДПР предлагают конструктивное решение», — подчеркнула Карпова.

Как передавало ИА Регнум, авторы законопроекта указали на то, что он направлен на стабилизацию рождаемости, поскольку за последние десять лет этот показатель стремительно снижается. Средний возраст матерей при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно приближается к 30 годам. Таким образом, количество россиянок репродуктивного возраста ежегодно сокращается. По данным инициаторов законопроекта, около 40% женщин отказываются от рождения детей из-за отсутствия денег и жилья, многие стремятся к финансовой независимости. Инициаторы законопроекта предлагают установить срок вступления документа в силу с 1 января 2025 года.

В мае заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России увеличилось количество многодетных семей. В 2023 году их число достигло 2,4 млн, в них воспитывают 7,7 млн детей. Голикова напомнила об индексации в феврале маткапитала на 7,4%. При рождении первенца родители получают 630,4 тыс. рублей, а если рождается второй ребёнок в семье и ранее права на маткапитал не возникало — 833 тыс. рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, то при рождении второго малыша дополнительно выплачивается 202,6 тыс. рублей.

Также Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. Эта тенденция сохранится ещё довольно долго. После 2028 года начнётся прирост количества женщин 20–29 лет. Нужны новые меры для снижения возраста рождения первых детей, добавила она. Голикова отметила, что новая комплексная программа по охране материнства и репродуктивного здоровья войдёт в национальный проект «Семья».

В послании Федеральному собранию 29 февраля президент России Владимир Путин анонсировал запуск нового национального проекта «Семья». Целью нацпроекта будет повышение качества жизни семей с детьми и поддержка рождаемости, сказал президент.