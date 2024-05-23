Москва, 23 мая, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента рассмотрят законопроект о выплате единовременного пособия женщинам, родившим в возрасте до 25 лет. Об этом 23 мая сообщило РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум Роддом

«Размер указанного пособия предлагается установить в размере 200 тысяч рублей», — уточнили журналисты со ссылкой на текст пояснительной записки.

По инициативе авторов, матери смогут рассчитывать на такое пособие на каждого ребёнка, но рождённого не позднее 25-летнего возраста. Эта мера направлена на стабилизацию рождаемости, поскольку за последние десять лет этот показатель стремительно снижается. Средний возраст матерей при рождении первого ребёнка увеличился и постепенно приближается к 30 годам. Таким образом, количество россиянок репродуктивного возраста ежегодно сокращается.

По данным инициаторов законопроекта, около 40% женщин отказываются от рождения детей из-за отсутствия денег и жилья, многие стремятся к финансовой независимости.

По словам заместителя руководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, документ направлен на увеличение рождаемости именно в молодых семьях. Сумма 200 тыс. рублей станет определённым подспорьем для того, чтобы изначально обеспечить всем необходимым ребёнка и саму кормящую мать, добавил он.

Инициаторы законопроекта предлагают установить срок вступления документа в силу с 1 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что в России увеличилось количество многодетных семей. В 2023 году их число достигло 2,4 млн, в них воспитывают 7,7 млн детей. Голикова напомнила об индексации в феврале маткапитала на 7,4%. При рождении первенца родители получают 630,4 тыс. рублей, а если рождается второй ребёнок в семье и ранее права на маткапитал не возникало — 833 тыс. рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребёнка, рождённого после 1 января 2020 года, то при рождении второго малыша дополнительно выплачивается 202,6 тыс. рублей.

Также Голикова заявила, что количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться. Эта тенденция сохранится ещё довольно долго. После 2028 года начнётся прирост количества женщин 20-29 лет. Нужны новые меры для снижения возраста рождения первых детей, добавила она. Голикова отметила, что новая комплексная программа по охране материнства и репродуктивного здоровья войдёт в национальный проект «Семья».