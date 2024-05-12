Москва, 12 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Количество женщин репродуктивного возраста в России будет снижаться, нужны новые меры для противодействия этой тенденции. Об этом и. о. вице-премьера Татьяна Голикова заявила 12 мая.

Andrey Arkusha/Global Look Press

26 апреля в ходе заседания Совета законодателей Голикова заявила, что в стране наблюдается устойчивая тенденция по снижению численности женщин репродуктивного возраста от 15 до 49 лет. После 2026 года ожидается незначительное увеличение числа женщин в возрасте 20-29 лет. Она добавила, что сдвигается возраст появления первенцев. Их женщины чаще рожают в возрасте 28-29 лет.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин поставил задачу повысить рождаемость в РФ, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

29 февраля Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми. По итогам послания глава государства поручил продлить до конца 2030 года предусмотренные законом дополнительные меры господдержки семей с детьми.

В России есть все экономические и иные предпосылки для изменения ситуации с рождаемостью в лучшую сторону, заявила 26 апреля на заседании Совета законодателей спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В стране может начаться «демографическая весна», подчеркнула она.

25 апреля в приветствии участникам всероссийской демографической конференции Путин отметил, что поддержка рождаемости, многодетности и обеспечение достойного качества жизни семей являются приоритетной общенациональной задачей.