Москва, 14 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. В России стало больше многодетных семей. В 2023 году их число достигло 2,4 млн, в них воспитывают 7,7 млн детей. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

Pixabay.com Многодетная семья

Всего в стране проживает 30 млн детей в 24,5 млн семей. И государство постоянно совершенствует систему их поддержки. В 2024 году, который был объявлен Годом семьи президентом РФ Владимиром Путиным, масштабы этой работы только увеличатся.

«Для родителей с детьми будут совершенствовать меры поддержки, а особо позаботятся о многодетных», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, по поручению Владимира Путина продолжает развиваться инициатива «Социальное казначейство». Она внедряет простые и понятные механизмы получения мер поддержки граждан через единый центр. Для этого достаточно подать заявление на портале «Госуслуги», а некоторые выплаты и вовсе назначаются автоматически. В такой максимально простой формат перевели уже 41 меру поддержки. Ими могут воспользоваться почти 23 млн россиян. А до конца 2024 года будет настроено еще 29 мер.

Ярким примером применения принципа социального казначейства стал материнский капитал — самая популярная и известная программа национального проекта «Демография». В феврале этого года маткапитал был проиндексирован на 7,4%. Теперь при рождении первенца родители получают 630,4 тыс. рублей, а если рождается второй ребенок в семье и ранее права на маткапитал не возникало — 833 тыс. рублей. Если сертификат уже был оформлен на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, то при рождении второго малыша дополнительно выплачивается 202,6 тыс. рублей.

С середины апреля 2020 года семьи больше не обязаны обращаться в Социальный фонд с заявлением на оформление маткапитала. После поступления данных о рождении ребенка из ЗАГСа Соцфонд самостоятельно определяет право семьи на эту меру поддержки и оформляет сертификат. Родители малыша получают соответствующее уведомление в личном кабинете на «Госуслугах». В таком проактивном формате выдано уже 3,2 млн сертификатов на маткапитал. Всего обладателями этой формы господдержки стали уже 14 млн российских семей.

К примеру, многодетная семья Комаровых из города Донской Тульской области планирует полученную от государства помощь направить на улучшение жилищных условий.

«Это серьезное подспорье для таких семей, как наша. Не нужно ломать голову, где взять денег на памперсы, коляску, вещи для быстро растущего ребенка. А если есть возможность добавить денег и приобрести квартиру, то тем более это огромная помощь для родителей с маленькими детьми», — поделилась Татьяна.

Мама троих сыновей Татьяна Войтеховская из Алтайского края также решила направить полученные от государства средства на жилье. Она приобрела квартиру в Барнауле.

«Когда старший сын поступил в университет, я задумалась о покупке квартиры. Общежитие предоставляется не во всех учебных заведениях, а снимать квартиру — значит, каждый месяц выкладывать кругленькую сумму. А если у тебя два студента, то сумма удваивается. Поэтому, посоветовавшись с родителями, которые помогли в решении этого вопроса финансово, а также собрав свои сбережения и сертификаты на федеральный и региональный материнские капиталы, мы купили квартиру в Барнауле», — говорит она.

Семья Фёдора и Надежды Никитиных из райцентра Шентала Самарской области собственным жильем обзавелась после рождения второго сына. В этом помогли средства материнского капитала, на которые они покрыли ипотеку. Теперь у семьи — уютный светлый дом с приусадебным участком. В новом доме появился их третий малыш.

«Большую помощь нам оказывают ежемесячные денежные выплаты на детей: на школьника, дошкольника и малышку. Сейчас очень удобно получать единое пособие. Также легко его оформить, не выходя из дома, через «Госуслуги». Кроме того, нам вручили денежный сертификат на единовременную районную выплату, предусмотренную на рождение детей», — говорит Надежда Никитина.

Помимо подачи заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий через «Госуслуги», семья может направить средства на ежемесячную выплату на детей до трёх лет, образование детей или покупку товаров для социальной адаптации детей с инвалидностью. Правила программы позволяют выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

Маткапитал может получить мама, а в некоторых случаях — отец малыша. Сертификат можно получить не только на родных, но и на усыновленных детей. На третьего и последующих детей сертификат на маткапитал выдается, если право на него не возникло ранее. Мужчина имеет право получить сертификат на маткапитал, если он — единственный родитель (усыновитель) ребенка.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Демография» касается практически всех граждан России: поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни. К концу 2024 года принцип социального казначейства, позволяющий получить помощь от государства в максимально удобном формате, будет внедрен по всем мерам федеральной поддержки.