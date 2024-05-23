Москва, 23 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Начальник Главного управления кадров Министерства обороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов в ходе судебного заседания 23 мая не признал вину в получении взятки в особо крупном размере, сообщила «Газета.Ru».

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Юрий Кузнецов

О своей невиновности Кузнецов заявил следователям в самом начале следственных мероприятий в его отношении и позицию по данному вопросу не менял, сказано в материале.

14 мая стало известно, что в отношении Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В ходе обысков у него нашли около 100 млн рублей, украшения и коллекцию часов. Защита обжаловала арест. Позже стало известно, что, по данным следствия, взятка Кузнецову была предоставлена в виде коттеджа на улице Грибоедова в Краснодаре стоимостью около 30 млн рублей.

ИА Регнум сообщало, что ещё летом 2022 года администрация Краснодара подавала иск в суд из-за незаконного возведения этого дома и требовала снести здание. Но бизнесмен Лёва Мартиросян, который, по данным следствия, и стал взяткодателем Кузнецова, в суде доказал, что его частная собственность соответствует всем градостроительным и санитарным нормам.

Правоохранительные органы последовательно ведут борьбу с коррупцией, «кампанией» это не является, заявил 23 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать арест замглавы Генштаба, начальника главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее также стало известно об аресте бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова по подозрению в мошенничестве. Кроме того, 24 апреля суд арестовал заместителя министра обороны России Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.