Ереван, 22 мая, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Армянская апостольская церковь «с исторических времён» является агентом влияния, заявил 22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Говоря на заседании парламента о митингах оппозиционного движения «Тавуш во имя родины», которое возглавляет архиепископ Баграт (Галстанян), он пообещал оперативно «решить вопрос».

«У армянского народа был опыт, когда они (священники. — Прим. ред.) шли в Кесарию и были помазаны, а придя в Армению, становились агентами влияния. Кажется, у них ничего не изменилось до сих пор. Но мы решим этот вопрос за два-три месяца», — сказал Пашинян.

Как передавало ИА Регнум, движение «Тавуш во имя родины» выступает против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села. Протесты начались после того, как 19 апреля Ереван и Баку договорились начать делимитацию с Тавуша.

27 апреля протестующие против делимитации границы Армении с Азербайджаном перекрыли трассу Ереван — Тбилиси в Лорийской области. Около 20 армянских военнослужащих перешли на сторону участников протестов.

9 мая архиепископ Баграт дал Пашиняну час на то, чтобы объявить о своей отставке. Пашинян это требование проигнорировал. 21 мая спикер парламента Армении Ален Симонян призвал обложить церковь налогами.

Вывести граждан Армении на улицы в настоящее время является непростой задачей, поэтому оппозиция пытается формировать альтернативное правительство и давать обществу ответы на вопросы, которые появятся после возможной смены власти, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.