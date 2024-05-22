Москва, 22 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Новые правила применения дорожных камер в России направлены на повышение юридической безопасности водителей. Об этом 22 мая корреспонденту ИА Регнум рассказал руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Белицкий Антон/TASS

Стало известно, что Министерство транспорта согласовало с МВД, властями регионов и бизнесом новые федеральные правила применения дорожных камер в России.

«Новые правила применения дорожных камер в России призваны улучшить безопасность дорожного движения и юридическую безопасность автолюбителей. Новые правила оговаривают расположение видеокамер и сотрудников, фиксирующих нарушения, чтобы они были хорошо видны автомобилистам. Это положительно скажется на автолюбителях и поможет избежать ошибок при составлении электронных протоколов», — пояснил эксперт.

Он отметил, что любое законодательство должно совершенствоваться. После установки камер и начала фиксации протоколов появилось много жалоб со стороны автолюбителей и судебных разбирательств. На основе этого проводится анализ, ошибки исправляются.

Курдесов положительно оценил работу по усовершенствованию юридической базы. Это необходимо для исключения или уменьшения ошибок и судебных разбирательств по поводу незаконно выписанных штрафов. В результате юридическая основа станет более совершенной, а люди, соблюдающие закон, но случайно попавшие в поле зрения видеокамеры, получат дополнительную защиту, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, новые правила применения дорожных камер в России будут направлены на согласование в подкомиссию правительства РФ. Сопредседатель профильной рабочей группы Евгений Литвин сообщил, что часть вопросов не были урегулированы — в частности, о размещении и выборе мест установки комплексов, фиксирующих нарушения. В новых правилах нет норм об обязательном соответствии всех камер ГОСТу и о дорожных динамических табло, при этом появилась норма об обязательной маркировке транспортных средств, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Это требуется, чтобы участники движения смогли распознать такие средства на дороге.

В декабре 2023 года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства, предполагающий, что в России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости, установленных динамическими информационными табло и знаками переменной информации. Сейчас штрафы действуют только за нарушение требований постоянных знаков.

В ноябре 2023 года в московском Департаменте транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры рассказали, что в столице приступили к тестированию камер, которые в режиме реального времени выявляют нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности. В 2023 году количество ДТП с участием этих средств, в частности электросамокатов, в Москве выросло почти в четыре раза по сравнению с 2022 годом.