Москва, 16 ноября, 2023, 17:01 — ИА Регнум. В Москве приступили к тестированию камер, которые режиме реального времени выявляют нарушения при движении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом ИА Регнум рассказали в московском Департаменте транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее ИА Регнум выяснило, что в 2023 году количество ДТП с участием СИМ, в частности электросамокатов, в Москве выросло почти в четыре с лишним раза по сравнению с прошлым годом. Оказалось, что только за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 подобных дорожно-транспортных происшествий. Больше чем в 95% случаев — это были электросамокаты, а в трети случаев участниками аварий оказывались несовершеннолетние.

Представители дептранса рассказали, что для повышения безопасности и снижения количества ДТП с самокатами сервисов аренды предпринимается ряд мер. Так, в этом году уже ввели 50 новых медленных зон, на которых самокаты сервисов автоматически замедляются до 5-15 км/ч.

«Всего в городе 250 медленных зон, они введены там, где быстрая езда может быть опасна для пешеходов: на территории жилых кварталов, в парках, скверах, у станций МЦД, МЦК, вблизи остановок и метро», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, столичные власти подчеркнули, что для повышения безопасности движения, на базе ЦОДД открыт специальный ситуационный центр, где представители департамента вместе с операторами сервисов следят за порядком в городе с помощью специальных камер.

«Вместе с операторами ситуационный центр проводит анализ всех ДТП, выявляет причины и совершенствует инфраструктуру на особо аварийных участках. Сейчас в городе введено уже больше 500 км велоинфраструктуры. Ещё сейчас мы тестируем камеры, которые в режиме реального времени выявляют нарушения при движении на СИМ. Например, если вы едете не по своей полосе, не спешиваетесь при переходе дороги или едете на одном самокате вдвоём — всё это фиксирует камера. О нарушениях мы сообщаем операторам», — указал дептранс.

Отмечается, что скоро таких камер в городе станет больше. Однако все эти меры касаются именно шеринговых СИМ. Как решать вопрос с частными самокатами, чьи владельцы зачастую и становятся злостными нарушителями, остаётся открытым вопросом.

Ещё в марте этого года начальник московской Госавтоинспекции Александр Быков рассказывал, чтоГИБДД совместно с мэрией Москвы тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения ПДД пользователями электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Полученные данные полиция использует при «административных расследованиях» для определения личности нарушителей.

Так, депутаты Мосгордумы обратили внимание на проблему с СИМ, принадлежащими гражданам. Контролировать передвижение таких средств сложно: некоторые модели разгоняются до 80–100 км/ч, их часто видят на скоростных магистралях.

По словам Быкова, идея ГИБДД и ЦОДД заключалась в том, чтобы нейросеть смогла вычислять такие СИМ, а полиция, воспользовавшись столичной системой видеообзора, позволяющей, как утверждается, отследить передвижение фактически любого гражданина, могла установить личность владельца. После этого по данным с камер ГИБДД можно было бы открыть административное расследование.

По информации дептранса, в 2023 году московские пользователи совершили 62 млн поездок, 85% из которых осуществлялись по транспортному, то есть не прогулочному, сценарию. Для сравнения, в 2022 году за весь сезон было 26 млн поездок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению специалистов, рост числа ДТП с участием электросамокатов связан с отсутствием должного контроля за данной сферой. Эксперты констатируют, что эти СИМ доступны в том числе для подростков, нет принудительного ограничения скорости и контроля за несовершеннолетними при использовании таких передвижных средств. Кроме того, многие пеняют на отсутствие культуры использования электросамокатов. За девять месяцев 2022 года в авариях с использованием СИМ пострадали 165 человек. За аналогичный период 2023 года — 700.

До этого стало известно, что правительство поддержало законопроект, предполагающий введение штрафов для пользователей электросамокатов. В начале осени 2023 года власти Москвы заверили, что не станут ограничивать прокат электросамокатов по парижскому примеру.