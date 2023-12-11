Москва, 11 декабря, 2023, 12:17 — ИА Регнум. В России начнут штрафовать водителей за нарушение временных ограничений скорости установленными динамическими информационными табло и знаками переменной информации, следует из постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Документ вводит правила работающих в автоматическом режиме стационарных специальных технических средств, имеющих функции фото — ‎и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Значения на информационном табло меняются при плохих погодных условиях. Это позволяет дорожным службам оперативно ввести на автомагистрали ограничение скорости.

Сейчас штрафы действуют только за нарушение требований постоянных знаков.

Соответствующее постановление может вступить в силу 1 сентября 2024 года ‎и будет действоваать до 1 сентября 2030 года.

Эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман рассказал газете «Коммерсантъ», что с точки зрения ПДД табло — это обычный знак. Введение особых требований к фотоматериалам он поддержал.

При этом адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько отметил, что в действующих ПДД нет пояснения понятий «динамические информационные табло» и «знаки переменной информации». В этой связи не ясно, нарушение какого пункта ПДД будет вменяться. Эксперт предположил, что речь может идти о превышении лимита скорости.

Как сообщало ИА Регнум, в России предложили вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Подразумевается фактический замер времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Подобную практику отменили в 2021 году. Согласно этой инициативе, водители будут обязаны вести машину так, чтобы не превышать установленного лимита.

В августе вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с ИА Регнум заявил, что введение в ПДД термина «средняя скорость движения» и штрафов для водителей за его нарушение положительно скажутся на дорожной ситуации.