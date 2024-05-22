Москва, 22 мая, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Комиссия Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ направила обращение в международные организации с требованием отреагировать на убийство ВСУ российского военного корреспондента Семёна Ерёмина, сообщил глава комиссии Алексей Пушков.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко Семён Ерёмин

«Комиссией были подготовлены и направлены обращения от имени Совета Федерации в международные организации, которые призваны защищать свободу слова и права журналистов, с требованием отреагировать на убийство украинскими вооруженными силами журналиста Семёна Ерёмина», — сообщил Пушков.

Так, обращения были направлены помощнику генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид, а также представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейре. Как подчеркнул Пушков, в обращении указывалось на то, что нападения на российских журналистов со стороны киевского режима носят регулярный и целенаправленный характер.

Как передавало ИА Регнум, военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделяет утрату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией.

Президент России Владимир Путин наградил Ерёмина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства был опубликован 23 апреля. Ерёмин награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, отметил президент.

Ерёмин работал в зоне спецоперации с начала её проведения. Военкор одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

23 апреля Сергея Ерёмина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.