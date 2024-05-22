В Иране огласили новые детали крушения вертолёта президента Раиси
В офисе президента Ирана назвали новые подробности крушения вертолёта Раиси
Тегеран, 22 мая, 2024, 06:44 — ИА Регнум. О новых подробностях авиапроисшествия с участием Эбрахима Раиси рассказал руководитель администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили. Он находился в другом вертолёте во время крушения борта иранского лидера, сообщило 21 мая агентство IRNA.
«Через полчаса после полёта возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полёта тумана не было. Я не знаю, каковы погодные условия для полёта вертолёта, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия были нормальными», — пояснил глава администрации.
Эсмаили добавил, что командир вертолёта президента Раиси приказал подняться немного выше, над облаками, в тот момент сигнал пропал. После этого борт сразу отправился на поиски пропавшего вертолёта с президентом Ирана. Через некоторое время удалось связаться с имамом Джума-мечети иранского города Тебриза Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашемом, летевшим вместе с Раиси. Он рассказал о плохом самочувствии, а также что не знает своего местонахождения, осознавая лишь близость деревьев в округе. После этого стало понятно, что вертолёт разбился, пояснил Эсмаили. По его словам, все находившиеся на воздушном судне погибли сразу, кроме аль-Хашема, он скончался через несколько часов после аварии.
Как передавало ИА Регнум, вечером 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.
В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.
Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.
Также свои соболезнования выразили глава МИД России Сергей Лавров и посольство РФ в Тегеране.