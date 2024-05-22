Тегеран, 22 мая, 2024, 06:44 — ИА Регнум. О новых подробностях авиапроисшествия с участием Эбрахима Раиси рассказал руководитель администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили. Он находился в другом вертолёте во время крушения борта иранского лидера, сообщило 21 мая агентство IRNA.

Mehr Agency Эбрахим Раиси

«Через полчаса после полёта возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полёта тумана не было. Я не знаю, каковы погодные условия для полёта вертолёта, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия были нормальными», — пояснил глава администрации.

Эсмаили добавил, что командир вертолёта президента Раиси приказал подняться немного выше, над облаками, в тот момент сигнал пропал. После этого борт сразу отправился на поиски пропавшего вертолёта с президентом Ирана. Через некоторое время удалось связаться с имамом Джума-мечети иранского города Тебриза Сайедом Мохаммад-Али аль-Хашемом, летевшим вместе с Раиси. Он рассказал о плохом самочувствии, а также что не знает своего местонахождения, осознавая лишь близость деревьев в округе. После этого стало понятно, что вертолёт разбился, пояснил Эсмаили. По его словам, все находившиеся на воздушном судне погибли сразу, кроме аль-Хашема, он скончался через несколько часов после аварии.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 мая вертолёт, перевозивший Эбрахима Раиси, потерпел крушение на северо-западе страны в районе Верзеган. Официальная делегация Ирана на трёх вертолётах возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси вместе с президентом страны Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс. Два вертолёта благополучно достигли места назначения.

В результате авиакатастрофы в Иране погибли президент страны Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и ещё несколько сопровождавших их человек.

Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси в результате ЧП с вертолётом.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью лидера страны. Он назвал Раиси выдающимся политиком, посвятившим всю жизнь служению родине, и отметил неоценимый личный вклад иранского президента в развитие добрососедских отношений между исламской республикой и Россией.

Также свои соболезнования выразили глава МИД России Сергей Лавров и посольство РФ в Тегеране.