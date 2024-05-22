Вашингтон, 22 мая, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Для США неприемлема повторная оккупация сектора Газа Израилем. В Вашингтоне убеждены, что палестинцы должны сами управлять собой, заявил 21 мая госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

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Блинкен раскритиковал шаги некоторых израильских политических деятелей, направленные на подрыв позиций Палестинской национальной администрации (ПНА). По мнению госсекретаря США, ПНА играет незаменимую роль, пытаясь сохранить безопасность и стабильность на западном берегу реки Иордан. Её работа жизненно важна для безопасности Израиля, а попытки подрывать ПНА откровенно противоречат интересам Израиля и США, пояснил дипломат.

«Императивом является не только скорейшее завершение конфликта в Газе, но и выработка Израилем чёткого плана того, как будет управляться Газа, как там будет обеспечиваться безопасность, как её будут перестраивать», — продолжил он.

При отсутствии такого плана Израиль останется и оккупирует сектор Газа, что неприемлемо для Вашингтона и должно быть неприемлемо для Тель-Авива, либо произойдёт возвращение радикального палестинского движения ХАМАС, добавил Блинкен.

В США твёрдо убеждены в том, что палестинцы должны управлять собой сами, неважно где, будь то в Газе, на Западном берегу или в палестинском государстве. Госсекретарь подчеркнул, что, несмотря на все свои недостатки, на данный момент Палестинская национальная администрация является лучшим механизмом для этого.

В завершении Блинкен сказал, что американская администрация считает нового премьера Палестины Мухаммеда Мустафу настроенным на реформу ПНА и борьбу с коррупцией. При этом ПНА не сможет функционировать, не имея ресурсов. В связи с этим США добиваются от Израиля того, чтобы причитающиеся средства в действительности поступали ПНА, подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 мая правительство Ирландии объявит о признании палестинского государства. По данным агентства Reuters, премьер-министр страны Саймон Харрис и министр иностранных дел и обороны Михол Мартин выступят с соответствующим заявлением перед СМИ.

Россия намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке, заявил 16 мая президент Владимир Путин в приветствии к участникам общеарабской встречи на высшем уровне. По словам российского лидера, Москва последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.