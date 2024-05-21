Дублин, 22 мая, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Утром 22 мая правительство Ирландии объявит о признании палестинского государства. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

По данным издания, премьер-министр страны Саймон Харрис и министр иностранных дел и обороны Михол Мартин выступят с таким заявлением перед СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Палестина направила в Совбез ООН официальный запрос на её вступление в состав организации. Запрос поддержали Организация исламского сотрудничества (ОИС), Арабская группа и Движение неприсоединения. Палестинское диппредставительство приложило к документу список из 140 стран, признавших Палестину в качестве государства.

18 апреля США наложили вето на алжирский проект резолюции по членству Палестины в ООН. При этом за признание Палестины выступили 12 членов всемирной организации, в том числе Россия и Китай. Великобритания и Швейцария от голосования воздержались. Тогда постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчёркивал, что США таким образом продемонстрировали своё истинное отношение к палестинцам и готовность до последнего закрывать глаза на действия Израиля в секторе Газа.

1 мая Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в ООН создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем, это поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что палестино-израильский конфликт необходимо разрешить путём справедливого политического урегулирования, чтобы разорвать порочный круг, когда насилие порождает насилие.