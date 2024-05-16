Москва, 16 мая, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Москва намерена активно поддерживать политико-дипломатические усилия арабских партнёров для урегулирования противоречий на Ближнем Востоке. Об этом 16 мая заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам общеарабской встречи на высшем уровне.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

Он отметил, что Ближний Восток столкнулся с одним из самых острых кризисов в своей истории, особую актуальность приобрело справедливое решение палестинской проблемы на международной признанной основе.

«Россия намерена и впредь активно поддерживать коллективные политико-дипломатические усилия, предпринимаемые арабскими партнёрами в целях скорейшего урегулирования имеющихся противоречий», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Россия последовательно выступает в пользу устойчивой, долгосрочной нормализации обстановки как на палестинских территориях, так и в Судане, Йемене, Ливии, Сирии, Ливане при непременном соблюдении суверенитета всех этих стран и уважении норм международного права.

Российский лидер выразил уверенность, что дальнейшее расширение дружественных отношений и сотрудничества с арабскими странами в полной мере отвечает общим интересам и идёт в русле обеспечения безопасности.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что полноправное членство Палестины в организации создаст для неё равные переговорные позиции с Израилем, что поспособствует скорейшему разрешению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что палестино-израильский конфликт необходимо разрешить путём справедливого политического урегулирования, чтобы разорвать порочный круг, когда насилие порождает насилие.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 апреля призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Он отметил, что российская сторона обеспокоена эскалацией напряжённости в регионе, но в то же время выступает за политико-дипломатическое разрешение разногласий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 апреля обвинила США в ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что это стало следствием провальной политики Вашингтона, действующего только в своих интересах.