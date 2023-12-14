Москва, 14 декабря, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Молдавия совсем недавно была беднейшей страной в Европе, сейчас это «почётное» место у Украины. Об этом 14 декабря сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Молдова — одна из самых бедных стран Европы <…> Но если беднейшая страна Европы получает у нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители с США на 30% дороже, пожалуйста», — сказал он.

Путин добавил, что Россия строит все свои интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды. Если Молдавия не хочет быть участником интеграционного процесса на постсоветском пространстве, то так тому и быть, отметил российский президент. При этом глава государства добавил, если у Молдавии есть лишние деньги покупать дороже энергоносители, то пусть так и делают.

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В этой связи Путин отметил, что для России большой ценности присутствие Молдавии в Содружестве независимых государств (СНГ) не имеет. Как уточнил российский лидер, Москва ни от кого не «отпихивается» и готова сотрудничать.

Кроме того, президент заявил, что Молдавия активно использует российский рынок сельхозпродукции. Однако если республика это не хочет, то и не надо, вопрос, куда Молдавия пойдёт с этими товарами, задался вопросом российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, в мае председатель парламента Молдавии Игорь Гросу инициировал процедуру выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он отметил, что соответствующее решение принял после консультаций с гражданами страны и представителями власти.

Президент Молдавии Майя Санду заявила 14 декабря, что власти хотели бы урегулировать приднестровский конфликт до вступления страны в ЕС. Она пояснила, что в процессе реинтеграции власти намерены учитывать интересы жителей Приднестровья. Страны-члены ЕС обсудят формальное решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС на саммите в Брюсселе 14–15 декабря.