Один человек погиб при обстреле ВСУ Васильевки Запорожской области
Мелитополь, 21 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по Васильевке Запорожской области, от осколочного ранения погиб мужчина, сообщил 21 мая глава региона Евгений Балицкий.
«ВСУ нанесли повторный удар по Васильевке сегодня ночью, от осколочного ранения погиб житель Васильевки — мужчина 1957 года рождения», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, в результате удара были частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В ликвидации последствий задействованы службы города.
«Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка», — добавил он.
Пострадавшим в результате обстрела 20 мая оказывается медицинская помощь, шесть человек продолжают получать помощь в условиях стационара, два человека — амбулаторно, заключил губернатор.
Как передавало ИА Регнум, 21 мая ВСУ обстреляли Донецк, в результате погиб один человек. Также повреждены жилые дома, торговый центр, инфраструктурные объекты.
20 мая ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области. Зафиксировано три попадания в районе многоквартирного дома, была повреждена электроподстанция, без электроснабжения остались город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.
Также 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. По данным регионального минздрава в результате пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения.
18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.