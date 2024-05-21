Мелитополь, 21 мая, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли повторный удар по Васильевке Запорожской области, от осколочного ранения погиб мужчина, сообщил 21 мая глава региона Евгений Балицкий.

Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области

«ВСУ нанесли повторный удар по Васильевке сегодня ночью, от осколочного ранения погиб житель Васильевки — мужчина 1957 года рождения», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в результате удара были частично разрушены четыре дома и хозяйственные постройки. В ликвидации последствий задействованы службы города.

«Всем пострадавшим в результате преступных действий украинской власти будет оказана помощь и поддержка», — добавил он.

Пострадавшим в результате обстрела 20 мая оказывается медицинская помощь, шесть человек продолжают получать помощь в условиях стационара, два человека — амбулаторно, заключил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, 21 мая ВСУ обстреляли Донецк, в результате погиб один человек. Также повреждены жилые дома, торговый центр, инфраструктурные объекты.

20 мая ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области. Зафиксировано три попадания в районе многоквартирного дома, была повреждена электроподстанция, без электроснабжения остались город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.

Также 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами SCALP-EG. По данным регионального минздрава в результате пострадали 12 человек. Отмечалось, что все пострадавшие получили осколочные ранения.

18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.