Херсон, 18 мая, 2024, 20:32 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ города Скадовска в Херсонской области выросло до 15. Об этом 18 мая сообщил глава регионального минздрава Артыш Сат.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«Одному человеку помощь была оказана на месте, 14 пострадавших доставлены в Скадовскую больницу», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Отмечается, что десяти пациентам оказывают медицинскую помощь амбулаторно, ещё четверых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, утром 18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале о ракетном ударе, нанесённом ВСУ по Скадовску. В результате попадания ракеты HIMARS один из жилых домов оказался разрушенным. Некоторые пострадавшие получили осколочные ранения. Всем оказали медицинскую помощь.