Донецк, 21 мая, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) утром 21 мая обстреляли Донецк, один человек погиб, сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украинские нацисты сегодня с раннего утра не прекращают обстрелы мирных жителей Петровского района Донецка. В результате террористических атак есть человеческие жертвы», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в одном из многоквартирных домов по улице Добровольского погиб мужчина. Также повреждены жилые дома, торговый центр, инфраструктурные объекты, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины утром 19 мая обстреляли посёлок Александровка в Донецке, от удара пострадала мирная жительница.

18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Украинский беспилотник влетел в окно одной из квартир многоквартирного дома в Белгороде. От падения осколков пострадала 11-летняя девочка, которая играла на детской площадке. Ребёнка с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки доставили в детскую областную клиническую больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.