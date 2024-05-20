Луганск, 20 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Число пострадавших при ударе ВСУ по Юбилейному в ЛНР возросло до 12. Об этом сообщила глава регионального минздрава Наталия Пащенко.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По её информации, девять пострадавших в результате обстрела находятся в больницах, ещё трое — на амбулаторном лечении.

«Все пострадавшие получили осколочные ранения. Медики оценивают их состояние как средней и легкой степени тяжести», — уточнила Пащенко.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске французскими ракетами «SCALP-EG», сообщил 20 мая глава ЛНР Леонид Пасечник.

Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются, заключил глава ЛНР. Пасечник уточнил, что удар был нанесён с использованием западного вооружения. Момент сбития ракеты попал на видео.