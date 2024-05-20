Луганск, 20 мая, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по жилому массиву посёлка Юбилейный в Луганске, сообщил 20 мая глава ЛНР Леонид Пасечник.

Кадр из видео

«Враг очередной раз обстрелял окрестности Луганска. На этот раз удару подверглись жилые кварталы поселка Юбилейный», — написал он в Telegram-канале.

Пасечник уточнил, что удар был нанесён с использованием западного вооружения.

«Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры», — добавил он.

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Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте. Подробности о пострадавших и разрушениях уточняются, заключил глава ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 20 мая ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области. Зафиксированы три попадания в районе многоквартирного дома, повреждена электроподстанция, без электроснабжения остаются город Васильевка, Васильевский район, сёла Луговое, Лесное, Верхняя Криница, Зеленый Гай, Широкое, Переможное, Терноватое — всего 8 тыс. абонентов.

Вооружённые силы Украины утром 19 мая обстреляли посёлок Александровка в Донецке, от удара пострадала мирная жительница.

18 мая украинская армия обстреляла Скадовск в Херсонской области, применив ракеты HIMARS. По последним данным, от удара пострадали 15 человек, четверых в тяжёлом состоянии госпитализировали.